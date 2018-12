Triumph! Anna Gasser schlägt auch im Slopestyle zu

„Die Kombination auf den Kickern mit 9er, 10er, 9er (Abkürzung für 900 und 1080, Anm.) ist perfekt aufgegangen. Damit habe ich mir einen guten Polster schaffen können, der es mir ermöglicht hat, bei den Rails das Risiko ein wenig zu dosieren. Ich bin mir bewusst, dass ich auf den Rails noch an meinen Tricks arbeiten muss, aber ich bin auch dort auf einem guten Weg. In den beiden vergangenen Jahren hatte ich in dieser Phase der Saison mit Verletzungen zu kämpfen, deshalb bin ich umso glücklicher, dass ich jetzt fit bin und hier zum zweiten Mal gewinnen konnte“, freute sich Gasser, die in der Nacht auf Samstag vom „Transworld Snowboarding“-Magazin zum „Rider of the Year“ bei den Damen gekürt wurde. Zudem gewann die Österreicherin die unter den Leserinnen und Lesern des Magazins durchgeführte Wahl und durfte dafür den begehrten „Readers Choice Award“ in Empfang nehmen.