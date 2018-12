Russland - Frankreich im Finale um ersten EM-Titel

Im Finale der Handball-EM der Frauen kommt es am Sonntag (17.30 Uhr) in Paris zu einer Neuauflage des Olympia-Endspiels von Rio 2016. Olympiasieger Russland trifft auf Weltmeister Frankreich und für beide Teams geht es um den ersten kontinentalen Titel. Der Sieger erhält einen Fixplatz bei den Sommerspielen 2020 in Tokio.