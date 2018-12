Charité: Baby-Drama „hat nichts mit Keimen zu tun“

„Irgendwo wird jetzt an meinem Baby herumgeschnitten“

Niemand rede mit ihnen, keiner der Ärzte - „mit denen wir vorher per Du waren“ - habe Beileid gewünscht oder sich gemeldet, so die Bloggerin, die 178.000 Abonennten hat. „Jetzt liegt mein Baby irgendwo rum und wird untersucht, an seinem Körper wird herumgeschnitten. Wie sollen wir jetzt noch weiterleben?“ Sie seien am Ende ihrer Kräfte.