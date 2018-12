2:1 bei Celtic! Salzburg beendet Gruppe makellos

Sechs Spiele, sechs Siege: Red Bull Salzburg feierte am letzten Spieltag der Europa-League-Gruppenphase am Donnerstag einen 2:1-Sieg bei Celtic Glasgow und beendete die Gruppe mit dem Optimum von 18 Punkten. Salzburg hat zum dritten Mal in der Klubgeschichte eine „makellose“ Europa-League-Gruppenphase abgeliefert. Munas Dabbur (67.) und Fredrik Gulbrandsen (77.) schossen im Celtic Park in der zweiten Hälfte den Sieg der Gäste heraus. Olivier Ntachm verkürzte per Elfer-Nachschuss (95.).