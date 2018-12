Schnellzug entgleist und kracht in Lokomotive

In der türkischen Hauptstadt Ankara sind bei einem schweren Zugunglück mindestens neun Menschen ums Leben gekommen, 47 weitere wurden verletzt. Der Schnellzug sei am frühen Donnerstagmorgen mit einer Wartungslokomotive zusammengestoßen, teilte der Gouverneur von Ankara, Vasip Sahin, mit. Drei der Verletzten befinden sich demnach in Lebensgefahr.