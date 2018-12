Tiroler bringen Arbeit nach Murau

Innovative Leuchtmittel, etwa für Büroräume oder Klassenzimmer, stehen auf der Produktliste der Firma Planlicht, die 1986 in der Tiroler Gemeinde Vomp gegründet wurde. Mittlerweile ist die zweite Generation am Ruder: Erbin Felicitas Kohler und ihr Mann Gerald haben den Umsatz des Unternehmens, das Betriebsstätten in Deutschland und Frankreich sowie mehrere Vertriebsbüros in Italien und Österreich hat, auf 30 Millionen Euro geschraubt. Auch die Mitarbeiterzahl wächst ständig; sie liegt derzeit bei 160.