Mit geborgter Idee Schritt in Selbstständigkeit

Wachstumschance im Gewerbe

Derzeit gibt es etwa 450 verschiedene Franchise-Systeme in Österreich - vom Fast-Food-Lokal wie McDonald’s und Burger King bis hin zu Marken wie Futterhaus und der Schülerhilfe. Viele Unternehmen lagern ihre Standorte an Partner aus, die diese dann selbstständig führen und dafür vereinbarte Gebühren abliefern. Im Handel, in der Systemgastronomie und bei Dienstleistungen, aber immer mehr auch im Gewerbe rückt Franchise in den Blickpunkt. „Ein guter Handwerker ist nicht automatisch ein guter Betriebswirt. Als Teil eines Franchise-Systems kann er sich auf seine Stärken konzentrieren“, so Haider.