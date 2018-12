Massenkarambolage mit Verletzten auf der S5

Verkehrschaos am Mittwochnachmittag auf der S5 bei Tulln in Fahrtrichtung Wien: Bei einer Massenkarambolage wurden vier Menschen teils schwer verletzt. Ein Großaufgebot an Rettungskräften stand im Einsatz. Die Folge war ein etwa fünf Kilometer langer Stau. Kurz nach 16 Uhr konnte die Sperre der Stockerauer Schnellstraße wieder aufgehoben werden.