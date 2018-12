Trickbetrüger probieren es mit der Mitleidsmasche

Betrüger wollen in Graz in der Adventzeit offenbar mittels „Neffentrick“ alte Menschen zur Herausgabe von Geld bewegen: Am Dienstagnachmittag versuchte ein Mann, einer 85-Jährigen rund 20.000 Euro zu entlocken. Es blieb beim Versuch. Laut Landesdirektion vom Mittwoch sei „diese besonders hinterhältige Form des Betrugs eine beliebte Masche der Täter“, gerade zur Weihnachtszeit.