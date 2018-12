So sparen Sie beim Online-Shopping

Immer mehr Menschen gehen für die Suche nach einem Produkt nicht mehr ins Geschäft, sondern ins Internet. Diesen Anfang Dezember wurde von der Wirtschaftskammer eine aktuelle Studie zu diesem Thema präsentiert. Der zufolge shoppen 4,1 Millionen Österreicherinnen und Österreicher in der Alterskohorte 16 bis 74 online und geben dafür im Durchschnitt pro Jahr 1.700 Euro aus. Diese steigende Beliebtheit ist auch leicht erklärt: Online-Shopper schätzen es vor allem, nicht mehr an Öffnungszeiten und Orte gebunden zu sein. Man erspart sich zudem den Weg, wie auch das Sackerlschleppen. Da man sich weder an der Kasse anstellen noch sich in schlecht ausgeleuchtete Umkleidekabinen zwängen muss, ist es stressfrei und bequem. Außerdem kann man so besser die Preise vergleichen und muss sich nur selten über einen zu teuren Preis ärgern. Noch günstiger kaufen Sie nur noch mit unseren Tipps ein!