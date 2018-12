Wetteralarm: Jetzt gibt der Winter richtig Gas

Schnee kommt bis nach Wien

In der Nacht auf Mittwoch soll sich dann auch winterliche Stimmung in Wien ausbreiten. Abseits der Berge ziehen in Ober- und Niederösterreich sowie in Wien einige Schneeschauer durch, die die Dächer anzuckern. In schneebedeckten Alpentälern im Westen hat es teils unter minus zehn Grad, sonst liegen die Frühtemperaturen bei minus fünf bis plus zwei Grad. Am Tag zeigt das Thermometer maximal minus drei bis plus vier Grad.