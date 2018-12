Konsel: „Rapid ist Tick stärker als die Austria!“

Vor allem dann, wenn die Rapidler am Donnerstag in der Europa League daheim gegen die Glasgow Rangers den Aufstieg in die K.-o.-Phase schaffen sollten, könnte das den entscheidenden Ausschlag für Grün-Weiß geben. „Denn dann ist natürlich das Selbstvertrauen enorm hoch und dann glaube ich auch, dass sie das Derby gewinnen“, so Konsel.