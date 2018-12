Nazi-Vergangenheit: Zweigelt soll umbenannt werden

„Prominenter Protagonist des Terrorregimes“

In einem Brief an die Initiatoren der Aktion „Abgezweigelt“ bat der Geschäftsführer des Unternehmens „Österreich Wein Marketing“, Wilhelm Klinger, um einen sachlichen Umgang mit der Thematik. Zwar wolle man die Angelegenheit keinesfalls unter den Teppich kehren, nur seien derzeit zu wenige Fakten bekannt. Der Historiker Streibel bekräftigte, dass weitere Details noch auf den Tisch müssten. „Wenn alles hieb- und stichfest ist, dann wird es für die Handelnden umso schwieriger, den Namen Zweigelt zu verteidigen.“ Bis es so weit sei, müsse die Diskussion um Zweigelts Person befeuert werden. Das „Institut ohne direkte Eigenschaften“ erhofft sich von der Aktion „Abgezweigelt“ zudem, dass Zweigelt endlich die wissenschaftliche Aufmerksamkeit zuteilwird, die „einem prominenten Protagonisten des Terrorregimes gebührt“.