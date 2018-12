Alkoholmissbrauch: Rausch-Mama schlug Polizist

Um in aller Ruhe tief ins Glas schauen zu können, gab am Wochenende eine Wienerin ihre drei Kinder bei einer netten Nachbarin ab. Abholen konnte sie die Sprösslinge allerdings nicht mehr - dafür gab sie sich lieber dem Alkohol in rauen Mengen hin. Die besorgte Babysitterin alarmierte daraufhin die Polizei. „Die Frau war mit 2,88 Promille alkoholisiert und verhielt sich auch gegenüber den Polizisten sehr aggressiv“, sagte Polizeisprecher Harald Sörös.