Meryl Streep: „Ich habe Angst vor Trump“

Natürlich könne sie sich in Trump „einfühlen“, so Streep weiter. Besonders jetzt, da seine Kinder im Mittelpunkt öffentlichen Interesses seien. Aber: „Ich kann mir nicht vorstellen, wie es um 3 Uhr morgens aussieht. Es gibt einen Gewittersturm - jeder spürt es, er spürt es. Seine Kinder sind in Gefahr, und das spüre ich. Ich denke: ,Was wäre, wenn meine Kinder in Gefahr wären?‘ Ich würde alles tun, irgendetwas, um sie aus Schwierigkeiten herauszuholen. Also sollten wir Angst haben. Das ist, was ich denke.“