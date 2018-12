600.000 Liter Wasser richteten großen Schaden an

Binnen einer halben Stunde hatte sich der Hochbehälter 6 komplett entleert, 600.000 Liter Wasser bahnten sich einen Weg Richtung Graben und unterschwemmten die Glaserstraße. Beim Eintreffen der Feuerwehr Pinggau war nur ein Riss im Asphalt sichtbar. Plötzlich, mit einem Kracher, setzte sich der Hang in Bewegung, rutschte in die Tiefe und riss mächtige, bis zu 30 Meter hohe Fichten mit sich. Zum Glück konnten sich die am Ort des Geschehens anwesenden Feuerwehrmänner noch rechtzeitig in Sicherheit bringen. Durch diese Hangrutschung wurde auch die Glaserstraße auf einer Länge von etwa 50 Meter zum Großteil weggerissen.