Babyleiche in Gebüsch: Mutter (18) auf freiem Fuß!

Der Leichnam des Babys war am Donnerstag von einem Gemeindebediensteten in einem Gebüsch in Tallesbrunn in der Marktgemeinde Weikendorf entdeckt worden. Im Zuge der Ermittlungen konnte am Freitag die Mutter des Buben ausfindig gemacht werden. Es handelt sich um eine 18-jährige Niederösterreicherin. Sie wurde noch am Freitag in die Justizanstalt Korneuburg eingeliefert.