Babyleiche in Gebüsch: 18-jährige Mutter in Haft

Die junge Frau gab weiters an, das Baby noch am Abend des 7. November an der nunmehrigen Auffindungsstelle abgelegt zu haben. Es soll laut Polizei verscharrt gewesen und von Tieren ausgegraben worden sein. Am Donnerstag hatte ein Gemeindebediensteter die Leiche des kleinen Buben in einem Gebüsch Tallesbrunn in der Marktgemeinde Weikendorf entdeckt.