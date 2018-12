Wolf bewahrt Salzburger vor Blamage bei der Admira

Munas Dabbur hatte Salzburg zwar plangemäß und früh (5.) in Führung gebracht, der Favorit kam aber auch in Bestbesetzung insgesamt zu wenigen Chancen und musste schließlich zum erst dritten Mal in der aktuellen Bundesligasaison Punkte abgegeben. Zuvor war das erst Wacker Innsbruck (1:1 am 20. Oktober) und dem LASK (3:3 am 28. Oktober) gelungen. Die Admira wartet neun Spiele lang bzw. seit 23. September auf einen Sieg. Die Elf von Reiner Geyer zog punktemäßig mit Altach (je 11) gleich, ist aber weiter Letzter.