St. Moritz: Shiffrin gewinnt, ÖSV-Damen chancenlos

Shiffrin findet mittlerweile auch in Speedrennen offenbar die beste Linie und kennt die klügste Taktik. Während viele Konkurrentinnen auch in St. Moritz vom Tempo überrascht wurden, teilte sich Shiffrin nach guter Besichtigung im Rennen alles richtig ein. „Ich habe eine guten Mix gefunden. Habe rausgenommen, wo es notwendig war, und bin dazwischen aggressiv gefahren“, erklärte sie. „Wenn es so läuft wie derzeit, liebe ich den Super-G“, ergänzte sie mit einem schelmischen Lächeln. „Aber mir ist schon klar, dass das nicht immer so weitergehen wird.“