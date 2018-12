Hirscher: „Luitz-Disqualifikation wäre Wahnsinn!“

„Als Athlet verlässt du dich darauf, was Trainer, Ärzte und Verantwortliche sagen“, erklärte der Österreicher in Frankreich gegenüber dem Ö3-Radio. „Wenn Stefan das gewusst hätte, hätte er das bestimmt nicht gemacht“, war Hirscher überzeugt. Eine Disqualifikation wäre für Luitz jedenfalls „ein Wahnsinn“. Hirscher bezog sich dabei darauf, dass Luitz diesem ersten Weltcup-Sieg so lange hinterhergefahren war. „Er ist so oft schon so knapp gescheitert. Aber Stefan ist nicht aufzuhalten und im Riesentorlauf einer der stärksten. Am Samstag gehört er wieder zu den Mitfavoriten“, ist der siebenfache Weltcup-Gesamtsieger überzeugt. Er selbst nehme keinen Sauerstoff. „Es ist nicht eindeutig geklärt, ob es was bringt.“