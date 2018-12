Austria jubelt über 36 Millionen Euro Umsatz

Höhere Einnahmen hatte die Austria in den vergangenen zehn Jahren nach der Lösung des Betriebsführungsvertrages mit dem Magna-Konzern von Frank Stronach nur in der Saison 2013/14 mit dem Einzug in die Gruppenphase der Champions League verzeichnet, nämlich 37,383 Millionen. „Wir haben eine Wachstumsstrategie“, betonte Austrias AG-Vorstand Markus Kraetschmer. „Das klare Ziel ist, mit Transfers, Europacup-Teilnahmen und dem neuen Stadion diese 36 Millionen in den nächsten Jahren zu steigern.“