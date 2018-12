Öffis in ganz Luxemburg bald für alle gratis

Die am Mittwoch angelobte Regierung Luxemburgs ist mit einem Vorhaben vorgeprescht, das in dieser Form noch in keinem Land der Welt existiert: Ab kommendem Sommer soll der öffentliche Personenverkehr kostenlos sein - ausnahmslos für alle und im gesamten, allerdings nur etwa 2600 Quadratkilometer großen Staatsgebiet! Ebenfalls eingeführt werden sollen zwei zusätzliche Tage Urlaub pro Jahr sowie die Legalisierung von Cannabis.