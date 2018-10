Nach Legalisierung: Kanada geht das Marihuana aus

Nach der landesweiten Legalisierung von Marihuana in Kanada konnten Kiffer dort am Mittwoch erstmals rechtmäßig ein Päckchen der Droge kaufen. Die gewaltige Nachfrage führt nun aber schon zu Lieferengpässen. In den Provinzen Neufundland und Saskatchewan sowie im arktischen Territorium Nunavut wurde am Donnerstag von zu Ende gehenden Vorräten berichtet. Und am offiziellen Cannabis-Portal der Provinz Ontario werden Online-Kunden vor Wartezeiten von fünf Tagen gewarnt.