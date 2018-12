Skandal! Özil und Co. bei Lachgas-Party ertappt

Özil sackt in sich zusammen

Die Party habe bereits vor Saisonbeginn im August stattgefunden. Das Video tauchte erst jetzt auf. In diesem sackt Özil sogar nach dem Ziehen am Lachgas-Ballon in sich zusammen. Die britischen Medien sprechen von „schockierenden Szenen“. Nach dem Foto mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan und seinen anschließenden Rücktritt aus der deutschen Nationalmannschaft sorgt Özil also nun wieder für mächtig Schlagzeilen.