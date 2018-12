So spektakulär wird‘s bei der Airpower 2019

In Zeltweg in der Steiermark wird am 6. und 7. September 2019 die achte Auflage der „Airpower“ über die Bühne gehen. Veranstalter sind das Land Steiermark, der Red-Bull-Konzern und das Bundesheer, die sich auch die Kosten für die 3,6 Millionen Euro teure Flugshow teilen werden. Verteidigungsminister Mario Kunasek (FPÖ) rechnet wie auch in den vergangenen Jahren erneut mit „großem internationalen Zulauf“, nachdem zuletzt 300.000 Besucher gezählt worden waren.