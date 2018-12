Musical „Elisabeth“ beim Schloss Schönbrunn

Das Musical „Elisabeth“ von Sylvester Levay und Michael Kunze hat längst einen beeindruckenden Siegeszug rund um die Welt hinter sich. Nun kehrt es wieder einmal in die Heimat zurück - und zwar in das wohl schönste und passendste Ambiente: Am 5. und 6. Juli wird es in einer konzertanten Version vor dem Schloss Schönbrunn aufgeführt. Endlich können wir auch das Geheimnis lüften, wer die großen Hits des Musicals singen wird: Mark Seibert übernimmt die Rolle, für die er bereits so oft bejubelt wurde - den verführerischen Tod.