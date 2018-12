Darum wechselte BVB-Star Witsel nicht zu Bayern

An der Spitze

Und das hat sich bezahlt gemacht. Nach 13 Runden liegen die Dortmund an der Tabellenspitze, sieben Punkte vor dem ersten Verfolger Borussia Mönchengladbach. Im DFB-Pokal steht man in der dritten Runde und in der Champions League erreichte man souverän das Achtelfinale.