Hirscher-Papa: „Damals hatte ich Angst um Marcel!“

… Marcels ersten Weltcupsieg am 13. Dezember 2009, dem RTL in Val d’Isère: „Das war für mich der emotionalste Moment in Marcels Karriere überhaupt. Du kämpfst jahrelang, von den Bezirkscup-Rennen angefangen, Und dann gelingt ein Weltcup-Sieg. Das Höchste, was du erreichen kannst, außer Olympia und WM. Da hat sich der lange Weg voll bestätigt. Marcel war ja noch ein junger Bub.“