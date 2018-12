Grenzkontrollen: Slowenien kritisiert Österreich

Die Verlängerung der österreichischen Grenzkontrollen an der Grenze zu Slowenien sorgt weiter für Unstimmigkeiten mit dem Nachbarland. Bei seinem Antrittsbesuch in Wien kritisierte der slowenische Premier Marjan Sarec am Mittwoch die Maßnahme als unnötig. „Slowenien ist nicht gegen Grenzkontrollen, wenn diese notwendig sind“, sagte Sarec nach einem Treffen mit Bundeskanzler Sebastian Kurz. Die Kontrollen zwischen Österreich und Slowenien seien „aber nicht notwendig, weil Slowenien die Schengen-Grenze kontrolliert“.