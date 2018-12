Kate: Strahlend schöner Auftritt im Glitzerkleid

Mit diesem Auftritt stahl Herzogin Kate am Dienstagabend im Buckingham-Palast sogar der Queen die Show! Die Dreifachmama sah in ihrem traumhaften Glitzerkleid mit der „Cambridge Lover‘s Knot“-Tiara aus wie eine Prinzessin aus einem kitschigen Weihnachtsfilm. Kein Wunder, dass die 36-Jährige bei diesem Auftritt an der Seite der britischen Monarchin über beide Ohren strahlte.