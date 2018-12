Freigehege desolat: Helfer frieren für arme Hunde

„Man darf nicht vergessen: Wir haben hier in der Arche Noah ja zum Großteil keine Streunerhunde, die es vielleicht eher gewohnt sind oder aushalten, in der Kälte zu leben“, erklärt Aktiver-Tierschutzchef Charly Forstner. „Sondern vielfach Tiere, die vielleicht aus einer Wohnung kommen, die bislang aus guten Umständen in die völlige Kälte ins Freigehege müssen. Die überstehen das nicht! Viele zittern draußen, vor allem die Nächte sind kaum zu ertragen. Und ich möchte die Schlagzeilen nicht sehen, wenn im Tierschutzhaus ein Hund erfriert...“ Das wäre in Graz wohl wirklich undenkbar.