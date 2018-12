19-Jähriger gesteht Mord in Flüchtlingsheim

Streit in Unterkunft eskaliert

Der 19-Jährige habe ausgesagt, dass er das Mädchen am Freitagabend kennengelernt habe, sagte Faßbender. Sie seien zusammen in eine Bar gegangen, dann sei die junge Frau mit ihm in die Unterkunft in Sankt Augustin (Nordrhein-Westfalen) gekommen (siehe Karte unten). Dort sei es zu einem Streit gekommen, in dessen Verlauf der Mann gewalttätig geworden sei. Weitere Details wollte der Staatsanwalt nicht nennen.