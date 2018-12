Verdächtiger führte Polizei zu Mädchenleiche

Leiche der 17-Jährigen im Zimmer des Verdächtigen gefunden

Parallel gingen die Ermittlungen weiter. Hinweise führten die Polizisten schließlich zu dem Bekannten des Mädchens, der in einer Unterkunft für Flüchtlinge und Obdachlose in Sankt Augustin lebt. Als die Beamten ihn gegen 19.45 Uhr an seiner Wohnanschrift antrafen und überprüften, gab der 19-Jährige an, dass sich die Vermisste tot in seiner Wohnung befinde.