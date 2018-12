Jeder fünfte Volksschüler hat fremde Muttersprache

Katholisch auf dem Land, muslimisch in Graz

In unserer Montag-Ausgabe sind wir der Frage auf den Grund gegangen: Woran glauben die steirischen Pflichtschüler? Das Ergebnis: Rundjeder zehnte Schüler in Volksschulen und Neuen Mittelschulen, der in der Steiermark den Religionsunterricht besucht, ist mittlerweile muslimisch. In den Neuen Mittelschulen in Graz besuchen praktisch gleich viele Schüler den römisch-katholischen und den islamischen Religionsunterricht. Nicht ganz so „ausgeglichen“ ist es in den Grazer Volksschulen - 30 Prozent beträgt der Anteil der muslimischen Schüler.