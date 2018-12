Hightech-Kleid zählt Grapscher in Diskothek

Ein interessantes Experiment hat eine Getränkefirma in Brasilien durchgeführt: Drei Frauen wurden in einem Kleid, das mit Sensoren ausgestattet war, in eine Diskothek geschickt. So wurde jede unfreiwillige Berührung, die die Nachtschwärmerinnen über sich ergehen lassen mussten, aufgezeichnet. Das Ergebnis: In nicht einmal vier Stunden wurden die Frauen 157-mal begrapscht - also 40-mal pro Stunde.