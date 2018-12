Birgit Hebein: „FPÖ hat die Arbeiter verraten“

Die neue Spitzenkandidatin der Wiener Grünen, Birgit Hebein, hat am Samstag erstmals das Wort an die Parteibasis gerichtet - bei der 80. Landesversammlung der Stadtpartei. Sie bedankte sich für das Vertrauen und versicherte: „Meine Freude ist riesig.“ Die Koalition mit der SPÖ will sie fortsetzen, wie sie beteuerte - wobei sie die grünen Positionen künftig noch deutlicher artikulieren möchte. Über die FPÖ hingegen verlor sie keine guten Worte: Die Freiheitlichen hätten die Arbeiter verraten.