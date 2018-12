Darf der Nikolaus auch ohne Bart auftreten?

„Nikolaus-Werkstatt“ in der Steiermark

In der Steiermark gibt es sogar eine alljährliche „Nikolaus-Werkstatt“. Heuer fand die dreistündige Schulung im Diözesanmuseum Graz statt. Ein würdiger Ort - derzeit läuft dort die Ausstellung „Nikolaus - Christkind - Weihnachtsmann“. Am 6. Dezember gibt es auch eine eindrucksvolle Aktion der Jungschar in der Grazer Herrengasse: Dabei sind mehrere Nikolausdarsteller unterwegs, und Kinder können bei Mitmachstationen eine Nikolomütze basteln und in die Rolle des Heiligen schlüpfen.