Schwarzes Jahr: Facebook ringt um Nutzervertrauen

2018 war das Jahr, in dem sich die Teflon-Schicht von Facebook und Zuckerberg abnutzte. In der Vergangenheit schien es oft, dass jegliche Probleme am weltgrößten sozialen Netzwerk schlicht abperlen, sei es Kritik am Datenschutz oder die Unfähigkeit, die Nutzer vor Hassreden oder Meinungsmanipulation zu schützen. Zwar gab es Ärger, aber die Mitglieder wurden immer mehr, das Anzeigen-Geschäft wuchs rasant. Das Jahr 2017, in dem sich Facebook entschuldigen musste für russische Propaganda-Kampagnen im Zuge der US-Präsidentenwahl, die Donald Trump ins Weiße Haus brachten, wirkte wie eine abgeschlossene Episode. Stattdessen musste sich Facebook-Gründer Zuckerberg heuer jedoch unzählige Male entschuldigen.