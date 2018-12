Wiener Grüne weiter auf Konfrontation mit Pendlern

Als ob das Parkpickerl in Wien (siehe Seite 28) nicht schon Pendler-Schikane genug wäre - bleibt die Verkehrspolitik in der Bundeshauptstadt in grüner Hand, droht den dort arbeitenden Niederösterreichern weiteres Ungemach. Denn Birgit Hebein, neue Wiener Parteichefin der Umweltbewegten, kündigt bereits an, eine Citymaut sei eine passable Idee, das Verkehrschaos in der Metropole einzudämmen.