Leoben: 58-Jährige legte Brand in eigener Wohnung

Geld an einem Tag verspielt

An jenem Montag suchte die 58-Jährige nach dem Geld, und sie fand es. Vormittags verspielte sie 400 Euro, nachmittags den Rest. In ihrer Panik, nun aufzufliegen, legte sie zweimal im Schrank Feuer, zündelte im Schlafzimmer und auf der Couch. In der Küche stellte sie einen Topf mit Papier auf die eingeschaltete Herdplatte. Das Papier entzündete den Dunstabzug, dann stand die gesamte Einrichtung in Flammen.