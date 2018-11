Libertadores-Finale wird aus Argentinien verlegt!

Das Spiel werde außerhalb von Argentinien stattfinden, „weil die Bedingungen für ein Spiel in Argentinien nicht existieren“, sagte CONMEBOL-Präsident Alejandro Dominguez nach einem Treffen mit Vertretern der beiden Finalisten. Wo genau die Entscheidung um die begehrteste Trophäe im südamerikanischen Clubfußball fallen wird, blieb offen. Nach Genua meldeten am Dienstag auch die Betreiber des Mineirao-Stadions im brasilianischen Belo Horizonte Interesse an einer Austragung an.