Informant aus dem Unterhaus

Stargast Baumgartner freute sich nicht nur über das Wiedersehen mit Ex-Schützling Miroslav Milosevic, der nun für Hallwang kickt. Der 54-jährige Oberndorfer zeigte sich auch aufgeschlossen für Tipps, warb Plainfeld-Knipser Asanovic prompt als Informanten aus dem Unterhaus an. Hintergrund: Mit Mattersburg ist Baumgartner im Frühjahr im ÖFB-Cup-Halbfinale an Salzburg erst nach Penaltys gescheitert. Asanovic gelang im Herbst das Kunststück, in einem Spiel gleich drei Elfer zu verwerten. „Beim nächsten Mal rufe ich an und du sagst, wo meine Spieler hinschießen sollen“, meinte „Baumi“.