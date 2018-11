Clean Bandit: Die gesichtslosen Pop-Megastars

„What Is Love?“ wurde bereits mehrmals angekündigt, schlussendlich aber immer wieder nach hinten verschoben. Es ist nicht zuletzt dem Perfektionismus der Pattersons geschuldet, dass sich das Releasedatum des Albums immer weiter hinauszögerte. Textlich als auch musikalisch gehen Clean Bandit samt der illustren Gästeschar etwas melancholischer, dunkler und schwermütiger vor als auf dem 2014er-Debüt „New Eyes“ vor. Wie es bereits der Albumtitel suggeriert, geht es der Band um die Liebe in all ihren bunten Facetten - echte Liebe, Geschwisterliebe, Mutterliebe, Romantik, Schmerz, Enttäuschung, Trauer, Wut. So bunt wie das Leben selbst und wie die Zugangsweise der Briten zur Musik im Allgemeinen. „Wenn man unsere Musik hört, kann man sie nicht wirklich erklären, irgendwie klappt es aber am Ende doch immer so, dass die Leute Spaß daran haben“, erklärt Chatto mit ungewohtem Understatement.