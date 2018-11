Nachbar: „Wurde als ,dreckiger Weißer‘ beschimpft“

Zeugin: „Netter Versuch“

Ganz anders in Erinnerung hat die Patin des Mädchens, das Geburtstag gefeiert hat, den Vorfall. „Ich werde doch noch wissen, was ich gesehen habe und was nicht. Seine Aussage ist ein netter Versuch davon abzulenken, dass er aus Rage mit einer Waffe, auch wenn sie aus Plastik war, auf kleine Kinder gezielt hat.“ Es steht also Aussage gegen Aussage.