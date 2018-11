Überschlag! Hülkenberg-Crash hier im Video

Der Deutsche Nico Hülkenberg überstand beim Großen Preis von Abu Dhabi am Sonntag einen Überschlag in der ersten Runde, nach dem er mit dem Kopf nach unten in den Leitplanken hing, unverletzt. Flammen hatten kurzfristig Anlass zu Besorgnis gegeben. Er war mit seinem Renault mit dem Auto von Romain Grosjean kollidiert (siehe Video oben).