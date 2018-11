Aufgepasst: Mit Skilegenden zum „Krone“-Skitag!

Kupon ausschneiden und mitnehmen

Um von den vergünstigten Skitickets und dem preiswerten Mittagessen zu profitieren, müssen Sie nur den Kupon ausschneiden, den Sie am Dienstag sowie in weiteren Ausgaben der „Krone“ finden. Den Kupon dann bitte zum „Krone“-Skitag am Horn in Kitzbühel am 15. Dezember mitbringen!