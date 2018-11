Nur Innerhofer schneller als Mayer & Striedinger!

Dies führte zu einer mehr als halbstündigen Trainings-Unterbrechung. Der Kanadier war Mitte des Kurses zu Sturz gekommen und musste nach der langwierigen Hubschrauber-Taubergung mit der Ambulanz ins Krankenhaus gebracht werden. Osborne dürfte sich am linken Unterschenkel schwerer verletzt haben. Vor allem Platz drei für den 27-jährigen Striedinger mit der hohen Nummer 35 überraschte, weil der routinierte Kärntner nach einer durchwachsenen Saison derzeit in der zweiten Weltcup-Gruppe trainiert. Allerdings muss Striedinger in Kanada Qualifikation fahren, gab also bereits Vollgas.