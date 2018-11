Bangen um Neymar und Mbappe! PSG-Superstars out

Die sechste Spielminute im Spiel Brasilien gegen Kamerun: Neymar setzt etwa 20 Meter vor dem Tor zu einem Schlenzer mit rechts an. Nach dem Schuss merkt er sofort: Da stimmt etwas nicht. Der Superstar greift sich an die Muskeln in der Leistengegend. Nichts geht mehr, Neymar muss ausgewechselt und auch getröstet werden (siehe Video oben).