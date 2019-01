Was Sie beim Laufen im Winter beachten sollten

Es gibt so viele Gründe, warum Sie im Winter laufen gehen sollten. Beim Joggen an der frischen Luft tanken Sie eine ordentliche Portion Vitamin D. Zudem regt Laufen das Herz-Kreislauf-System an und stärkt das Immunsystem, was vor allem in der kalten Jahreszeit von Vorteil ist. Wir zeigen Ihnen, wie Sie auch bei Eis und Schnee optimal laufen.